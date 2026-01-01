Premier League: Arsenal garde Aston Villa à distance

Arsenal a conforté sa place de leader de Premier League en s'imposant 3-2 à Bournemouth lors de la 20e journée. Egalement victorieux samedi, son poursuivant Aston Villa reste à 6 points des Gunners.

Declan Rice s'est illustré avec un doublé en seconde période (54e, 71e) pour mettre Arsenal sur orbite, qui était jusqu'alors tenu en échec 1-1 par une équipe qui n'a plus gagné depuis la 9e journée du championnat. Malgré le 3-2 réalisé par le jeune Français Eli Junior Kroupi (77e), l'équipe de Mikel Arteta a tenu bon pour fêter une septième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues.

Une première victoire pour la lanterne rouge

Plus tôt dans l'après-midi, Aston Villa avait fait le nécessaire pour effectuer un rapproché vers la première place. Les Villans ont pris le dessus sur Nottingham Forest 3-1, toujours sans le Vaudois Dan Ndoye. Après cette 4e défaite de rang, le club de l'international suisse reste avec 18 points à la 17e place, la dernière assurant le maintien.

En queue de classement, la lanterne rouge Wolverhampton a obtenu sa première victoire de la saison face à West Ham 3-0. Elle revient ainsi à 6 longueurs de l'avant-dernier Burnley (12 points), qui s'est lui incliné à Brighton 2-0.

