Premier League: Liverpool seul en tête

Liverpool a bien entamé l'année 2024 en battant Newcastle 4-2 lors de la 20e journée de Premier League. Les Reds sont ainsi seuls en tête du classement après ce match très spectaculaire.

Rien n'a toutefois été facile pour Liverpool face aux Magpies de Fabian Schär. Le gardien Dubravka a en effet réussi une prestation extraordinaire en multipliant les arrêts, dont un premier penalty de Salah (22e). Il a aussi été sauvé par son poteau sur une extraordinaire volée d'Alexander-Arnold (40e).

Les Reds ont marqué par Salah (49e/86e pen), Jones (74e) et Gakpo (78e). Newcastle a répliqué par Isak (54e) et Botman (81e). Pour son dernier match avant de partir à la CAN, Salah s'est montré décisif avec un doublé et une passe décisive.

Liverpool compte trois points d'avance sur Aston Villa et cinq sur Manchester City, qui a joué un match de moins, et Arsenal.

/ATS