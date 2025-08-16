Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau ...
Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Granit Xhaka a fêté un retour victorieux en Premier League. Le milieu suisse et son nouveau club de Sunderland ont en effet battu West Ham 3-0 à domicile lors de la 1re journée.

Avec le brassard de capitaine, Xhaka a orienté le jeu des Black Cats et bien protégé sa défense. Les buts ont été inscrits en seconde période par Mayenda (61e), Ballard (73e) et Isidor (92e).

Fabian Schär (capitaine) et Newcastle ont ramené le nul 0-0 de leur déplacement sur la pelouse d'Aston Villa. Les Magpies n'ont pas profité d'une supériorité numérique dès la 66e et l'expulsion de Konsa.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 18:05

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 10:40

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Articles les plus lus

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Exilé, le FC Diaspora veut cultiver l’exploit

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 10:40

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07

Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:14

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Guichets fermés pour Courtételle – YB

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 18:30

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Coupe de Suisse: les favoris s'imposent

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 22:01

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Le FC Ajoie-Monterri ouvre le bal contre le FC Sion en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:09

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Le FC Sion élimine un vaillant FC Ajoie-Monterri

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 00:07