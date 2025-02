Ruben Vargas a inscrit son premier but depuis son arrivée en Liga. L'international suisse a égalisé à la 8e pour le FC Séville contre Barcelone, mais cela n'a pas suffi. Les Catalans ont gagné 4-1.

Les buts pour l'équipe visiteuse ont été signés Lewandowski (7e), Lopez (47e), Raphinha (55e) et Garcia (89e). Ce succès permet au Barça de revenir dans le sillage immédiat de ses deux rivaux dans la course au titre, soit à deux longueurs du leader Real Madrid et à une de l'Atlético Madrid.

/ATS