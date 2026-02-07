Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Sans Granit Xhaxa, blessé à une cheville, Sunderland n'a rien pu faire samedi sur la pelouse ...
Photo: KEYSTONE/AP/Kin Cheung

Sans Granit Xhaxa, blessé à une cheville, Sunderland n'a rien pu faire samedi sur la pelouse d'Arsenal. Le leader de Premier League s'est imposé 3-0 et prend le large avant Liverpool - City dimanche.

Les Gunners ont ouvert le score peu avant la mi-temps grâce à l'Espagnol Martin Zubimendi (42e). Le Suédois Viktor Gyökeres s'est ensuite offert un doublé en deuxième période pour assurer le succès des siens (66e/90e+3).

Le club du Nord de Londres profite également de la contre-performance d'Aston Villa, tenu en échec sur la pelouse de Bournemouth (1-1). Troisièmes les Villans pointent désormais à 9 longueurs d'Arsenal, comme Manchester City qui se rend à Liverpool dimanche pour le choc de cette 25e journée (17h30).

Old Trafford renaît

L'embellie se poursuit du côté de Manchester United, vainqueur d'un quatrième match consécutif depuis l'arrivée de son ancien joueur Michael Carrick sur le banc. A Old Trafford, les Red Devils ont battu un Tottenham rapidement réduit à 10 en début d'après-midi (2-0).

United est 4e, à 12 longueurs d'Arsenal et un point devant Chelsea, 5e. Les Blues se sont imposés 3-1 chez la lanterne rouge Wolverhampton grâce à un triplé de Cole Palmer.

/ATS
 

