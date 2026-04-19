Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Les acteurs et les spectateurs du match de 3e ligue valaisanne de football entre le FC Lens ...
Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Projet pilote d'utilisation de bodycams dans le football amateur

Photo: KEYSTONE/LOUIS DASSELBORNE

Les acteurs et les spectateurs du match de 3e ligue valaisanne de football entre le FC Lens Chermignon et St-Léonard ont eu droit à un match un peu particulier, samedi soir. L'arbitre de la partie était en effet muni d'une... bodycam.

Dans le cadre d’un projet pilote de l’UEFA visant l’introduction de bodycams dans le football amateur, l’Association valaisanne (AVF) a fait oeuvre de pionner, samedi soir, lors d'un match disputé au Stade du Christ-Roi à Lens.

L'utilisation de bodycams (caméras corporelles) dans le football amateur est en cours de développement, principalement pour protéger les arbitres contre les agressions verbales et physiques des joueurs et des entraîneurs, voire des spectateurs. Ces caméras, portées sur la poitrine par l'arbitre principal, via un harnais, enregistrent les matchs et situations conflictuelles, servant de preuve et d'outil de dissuasion. Cette expérimentation est soutenue par plusieurs fédérations internationales pour réduire les incivilités.

Utilisation à bien expliquer

Concrètement, un arbitre muni de cette technologie devra préciser aux responsables des deux équipes, en amont de la partie, qu'il activera sa caméra durant le match, si besoin. Il pourra en expliquer le fonctionnement aux capitaines des deux formations, si ceux-ci le désirent. Il leur rappellera l'utilisation potentielle de sa bodycam, juste avant le coup d'envoi du match.

La bodycam n'enregistre pas l'intégralité de la rencontre. Elle est activée uniquement qu'en cas de moments jugés 'chauds' par l'arbitre. Cela peut être le cas lorsque ce dernier se sent en danger, en cas d'expulsion ou à la suite de toutes autres décisions qui pourraient faire monter la tension sur le terrain ou en cas de comportements inappropriés d'un entraîneur, d'un dirigeant ou d'un spectateur. Cette technologie ne s'apparente en aucun cas à une sorte de VAR du football amateur.

Cet événement se voulait 'une opportunité de découvrir concrètement ce dispositif innovant et d’échanger autour de ses enjeux sportifs, organisationnels et réglementaires', résume l'AVF, dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Manchester City-Arsenal, la grande explication « finale »

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 06:04

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 04:04

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 00:25

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 22:29

Articles les plus lus

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 21:32

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 22:29

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 00:25

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Une demi-finale de Coupe entre Yverdon et Saint-Gall

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 04:04

Le FC Ajoie-Monterri se paye le leader

Le FC Ajoie-Monterri se paye le leader

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 21:26

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 21:32

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Thoune se rapproche un peu plus du titre

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 22:29

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi au bout du suspense

Football    Actualisé le 19.04.2026 - 00:25

La Suisse perd deux points en Turquie

La Suisse perd deux points en Turquie

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 20:18

Naples coule à domicile, le titre tend les bras à l'Inter

Naples coule à domicile, le titre tend les bras à l'Inter

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 20:23

Le FC Ajoie-Monterri se paye le leader

Le FC Ajoie-Monterri se paye le leader

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 21:26

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Stade Lausanne-Ouchy s'offre GC et file en finale

Football    Actualisé le 18.04.2026 - 21:32