Raphaël Nuzzolo va prendre sa retraite

Raphaël Nuzzolo mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Le joueur de Xamax, 40 ans dans deux mois, a disputé 488 matches et marqué 137 buts pour les Neuchâtelois de 2001 à 2023.

De 2011 à 2016, le natif de Bienne avait passé cinq ans avec Young Boys. Et avec ses 599 matches de championnat, le Seelandais d'origine italienne est le joueur qui a le plus joué dans les deux plus hautes ligues du pays.

La saison de Nuzzolo pourrait encore se prolonger. Xamax occupe la dernière place de Challenge League et devrait disputer un barrage contre le 3e de Promotion League pour se maintenir dans cette catégorie de jeu.

/ATS