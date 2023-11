Rashford dénonce les « rumeurs malveillantes » sur son avenir

L'attaquant Marcus Rashford s'est élevé contre les 'rumeurs malveillantes' mettant en doute son avenir à Manchester United, où il peine à reproduire ses bonnes performances de la saison dernière.

'S'il vous plaît, ARRÊTEZ de propager des rumeurs malveillantes', a-t-il écrit sur le réseau X (ex-Twitter), en réponse à une vidéo de United Stand, un média tenu par des supporters du club, intitulée 'L'avenir de Rashford en question?'.

L'ailier de 26 ans n'a marqué qu'une seule fois en quatorze apparitions, toutes compétitions confondues, un bilan famélique au regard de ses riches statistiques de la saison passée (30 buts et 11 passes décisives). Sa baisse de forme coïncide avec un début de saison poussif pour les Red Devils, huitièmes après onze journées (six victoires et cinq défaites).

L'international anglais s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir été aperçu dans une discothèque quelques heures après une défaite 3-0 dans le derby contre Manchester City, à Old Trafford, le 29 octobre.

'C'est inacceptable, je lui ai dit, il s'est excusé et c'est tout', a réagi son entraîneur Erik ten Hag. 'Il est très motivé pour redresser la situation. Je sais quels efforts il fournit. Il est totalement avec nous'.

Le joueur formé à Manchester United n'a pas pris part au match de championnat suivant, gagné samedi 1-0 contre Fulham, en raison d'un pépin physique, selon son entraîneur.

/ATS