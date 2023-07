Riyad Mahrez quitte Manchester City pour Al-Ahli

Riyad Mahrez (32 ans) quitte Manchester City, où il avait encore deux ans de contrat. L'international algérien s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ahli.

Mahrez évoluait avec les Citizens depuis 2018, après avoir brillé avec Leicester. Al-Ahli a versé 30 millions de livres (environ 33,5 mio de francs) pour faire venir l'ailier.

L'Algérien a été cinq fois champion d'Angleterre, une fois avec Leicester (2016) et à quatre reprises avec Manchester City (2019, 2021, 2022 et 2023). Il a aussi gagné la Ligue des champions (2023), la FA Cup (2019, 2023) et la Coupe de la Ligue (2019, 2020, 2021) avec le club mancunien.

/ATS