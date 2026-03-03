Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise

La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, ...
Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise

Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise

Photo: KEYSTONE/AP/Armando Franca

La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, a annoncé ce mardi son club Al-Nassr. Mais sa présence au Mondial 2026 ne semble pas compromise.

Selon certains médias, le capitaine de la sélection portugaise, âgé de 41 ans, serait éloigné des terrains entre deux et quatre semaines, de sorte que sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ne serait pas menacée.

S'il dispute la Coupe du monde, Ronaldo deviendra le joueur comptant le plus grand nombre de participations en phase finale, avec six, chiffre que pourrait égaler son grand rival argentin Lionel Messi. L'ancien joueur du Real Madrid 'a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour', a précisé Al-Nassr.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 21:01

Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 17:30

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 16:59

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Articles les plus lus

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 16:59

Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Le FC Alle est un club de qualité aux yeux de l’ASF

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 17:30

Lugano tombe de haut

Lugano tombe de haut

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 18:41

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33

28e journée: Winterthour accueille Servette

28e journée: Winterthour accueille Servette

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 04:03

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial

Football    Actualisé le 03.03.2026 - 16:59

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 04:03

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Giacomo Koloto terrasse le Lausanne-Sport

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 16:19

Lugano tombe de haut

Lugano tombe de haut

Football    Actualisé le 01.03.2026 - 18:41

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry

Football    Actualisé le 02.03.2026 - 21:33