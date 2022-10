Ronaldo retourne à l'entraînement à ManU

Ecarté du groupe pour le déplacement à Chelsea, samedi, après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a repris l'entraînement collectif mardi avec Manchester United.

Les Red Devils, qui jouent jeudi à Tiraspol en Europa League, ont publié en début d'après-midi des photos de la séance où l'on pouvait voir l'entraîneur portugais, avant de publier un communiqué sur la séance qui mentionnait en une phrase sa présence. L'entraîneur Erik Ten Hag, qui avait décidé de sa mise à l'écart pour un match, dévoilera mercredi en conférence de presse si le joueur sera du voyage en Moldavie.

'CR7' a entamé les quatre rencontres européennes jusqu'ici, dont trois disputées en intégralité, pour un but et une passe décisive. En Premier League, en revanche, il n'a que deux titularisations et six entrées en jeu en onze journées pour un petit but à son actif.

Mercredi dernier, encore remplaçant pour un choc contre le troisième du championnat remporté 2-0 par son club, Ronaldo avait refusé d'entrer en jeu en fin de match et avait même quitté le stade avant le coup de sifflet final. Ten Hag avait admis le vendredi que le joueur était parti précipitamment.

Un élément important

'Ce qui (s'est passé dans) la discussion est entre Cristiano et moi', avait-il simplement ajouté, mais le joueur n'avait pas été intégré au groupe pour un autre gros choc à Chelsea (1-1). Ten Hag, en poste depuis cet été, avait néanmoins réaffirmé que Ronaldo restait 'un élément important de l'équipe' malgré ses envies de transfert durant l'intersaison.

Un peu plus tard dans la soirée, CR7 avait toutefois reconnu son erreur et fait amende honorable. 'Je pense simplement que je dois continuer à travailler dur, à soutenir mes coéquipiers et à me tenir prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option', avait-il écrit sur son compte Instagram.

/ATS