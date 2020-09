Rupture d'un ligament croisé pour Bernat, Mbappé proche du retour

Le défenseur espagnol du Paris SG Juan Bernat, sorti blessé contre Metz (1-0) mercredi, souffre d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche.

Le club parisien se prépare à retrouver sa star Kylian Mbappé, touché début septembre par le Covid-19.

'Les examens pratiqués (jeudi) matin confirment la rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche', a annoncé le PSG, sans préciser de durée d'indisponibilité.

Le latéral gauche, remplaçant au coup d'envoi, est sorti à la 86e minute, aidé par deux soigneurs, 23 minutes après son entrée en jeu.

'Je m'attends à une grande blessure', a concédé dans la soirée son entraîneur Thomas Tuchel, privé de solutions de rechange à ce poste.

Sur le front de l'attaque, le PSG s'est montré rassurant au sujet de son attaquant star Kylian Mbappé, testé positif au Covid-19 début septembre, qui continue son travail individuel.

'Les examens et tests pratiqués mercredi sont normaux', a indiqué le club.

Tuchel espère pouvoir aligner 'Kyky' dès dimanche à Nice: 'On va peut-être faire la même chose qu'avec Angel, Marquinhos et Mauro (également positifs, et titulaires dès leur retour, ndlr). On décidera samedi mais j'espère pouvoir compter sur lui', a déclaré l'Allemand, qui a obtenu in extremis mercredi son premier succès de la saison après deux défaites initiales.

/ATS