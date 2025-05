Sandro Schärer arbitrera la finale de la Ligue des nations

Un Suisse dirigera la finale de la Ligue des nations à Munich le 8 juin. Le Schwytzois Sandro Schärer a en effet été désigné par l'UEFA pour arbitrer cette prestigieuse rencontre.

Il aura l'aide de ses assistants Jonas Erni et Stéphane De Almeide, alors que Fedayi San officiera comme Video Assistant Referee. L'arbitre suisse a déjà dirigé cette saison la Supercoupe de l'UEFA, cinq matches de Ligue des champions, quatre en Europa League et un en Conference League. Il a aussi sifflé lors de trois parties de Ligue des nations.

Lors du Final Four, les demi-finales mettront aux prises l'Allemagne et le Portugal le 4 juin à Munich et la France et l'Espagne le 5 à Stuttgart. La finale opposera les deux vainqueurs dans la capitale bavaroise.

