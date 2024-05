Servette à Saint-Gall pour répondre à Lugano

Servette se déplace dimanche (16h30) à Saint-Gall pour tenter de reprendre la 2e place à Lugano, vainqueur de Young Boys samedi (1-0). Les Grenat peuvent aussi revenir à cinq points de la tête.

Les Servettiens n'ont jamais perdu contre les Brodeurs cette saison (deux victoires 2-0 et un match nul 1-1), et ils restent sur trois succès de rang en comptant la demi-finale de la Coupe de Suisse. Mais les hommes de Peter Zeidler, qui ont fait chuter Lugano le week-end dernier et sont invaincus depuis le 9 mars, sont dans une forme royale.

La tâche s'annonce donc ardue pour les Grenat qui sont engagés dans un duel à distance avec Lugano pour la place de dauphin, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des champions. Un succès pourrait même instiller un peu plus le doute dans la tête d'YB, que les hommes de René Weiler affronteront lors de l'avant-dernière journée du championnat.

/ATS