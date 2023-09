Servette contre la Roma, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol

La main innocente de John O’Shea, l’ancien défenseur de Manchester United, n’a pas été cruelle pour le Servette FC. Les Grenat peuvent s’estimer heureux du tirage au sort de l’Europa League.

Pour leur première aventure en phase de poules d’une compétition européenne, ils affronteront la Roma de Jose Mourinho, finaliste malheureuse de la dernière édition, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Il n’est pas aberrant de penser que René Weiler et ses joueurs ont les moyens de devancer les Tchèques et les Moldaves pour accrocher la deuxième place derrière la Roma. On précisera que le troisième de ce groupe sera repêché en Conference League.

Malgré un début poussif en championnat – nul à domicile contre la Salernitana et défaite à Vérone -, la Roma est bien l’une des meilleures équipes du continent. Renforcée lors de ce mercato par les arrivées de Romelu Lukaku, de Leandro Paredes, de Houssem Aouar et de Renato Sanchez, elle a les moyens de jouer à la fois le Scudetto et la victoire dans cette Europa League qu’elle a laissée filer aux tirs au but en finale face à Séville.

Victorieux de la Coupe de la République tchèque en mai dernier, le Slavia Prague a éliminé deux clubs ukrainiens, Dniepropetrosvk et Zorya, pour se hisser dans cette phase de poules. Avec cinq victoires et un nul lors des six premières journées, le Slavia a, contrairement au Servette FC, réussi son entame en championnat.

Enfin, le Sheriff Tiraspol doit sa présence dans cette phase de poules à son succès en play-off face à Ki, l’équipe des Feroe. On rappellera que les Moldaves avaient, il y a deux ans, stupéfié le monde du football avec sa victoire à Madrid face au Real en phase de poules de la Ligue des Champions. Véritable légion étrangère, le Sheriff a, semble-t-il, perdu beaucoup de sa superbe depuis ce coup d’éclat en 2021.

/ATS