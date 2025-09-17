Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie

Servette tient enfin sa première victoire de la saison en Super League. Les Grenat ont remporté le derby du Rhône mercredi à Sion (2-0) grâce à un doublé de l'attaquant slovaque Samuel Mraz.

L'avant-centre de 28 ans a surgi en deuxième période pour transformer avec brio un bon centre de Lilian Njoh. On jouait alors la 59e minute et sa reprise en pleine lucarne était le premier tir cadré d'un derby bien plus animé dans les tribunes de Tourbillon que sur le pré.

Mraz, qui avait ouvert son compteur en championnat lors de la 1ère journée, s'est offert un doublé huit minutes plus tard, alors que Sion avait raté une belle occasion d'égaliser à la 61e. Le Slovaque a conclu un cafouillage dans la surface sédunoise et sa reprise de volée est passée entre les jambes d'Anthony Racioppi.

Le dernier rempart du FC Sion a bien maintenu son équipe en vie en détournant une tête de Yoan Séverin (76e), mais ses coéquipiers n'ont pas su répondre à des Grenat supérieurs. A confirmer, mais il semblerait que Servette ait enfin lancé sa saison.

Lausanne ramène un point du Tessin

Après quatre défaites de rang en championnat, Lausanne a mis fin à l'hémorragie. Les Vaudois ont obtenu le match nul sur la pelouse d'un Lugano lui aussi en petite forme (1-1).

La rencontre n'a pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices pour le LS. Les Lausannois ont rapidement encaissé le 1-0 (13e Behrens) avant de voir leur milieu de terrain Jamie Roche sortir sur blessure (14e).

Revenus du vestiaire avec de meilleures intentions, les joueurs de Peter Zeidler ont égalisé grâce à Beyatt Lekoueiry (51e). Le jeune Mauritanien (20 ans) arrivé en février à Lausanne a marqué son premier but en Super League.

Protêt luganais

Selon les informations de Blue, la fin du match s'est déroulée sous protêt, les Luganais contestant l'annulation d'un carton rouge reçu par Karim Sow après un deuxième jaune (67e). Le club tessinois a vraisemblablement estimé que la VAR n'était pas censée intervenir pour retirer un carton jaune.

Le LS aura l'occasion de confirmer ce regain de confiance dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle (1re ligue), en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le défi sera plus relevé pour Servette, qui se déplace samedi à Yverdon, alors que Sion se rend dans la capitale pour affronter le Pristina Berne (1re ligue).

/ATS