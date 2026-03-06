Sion et Servette à domicile samedi en Super League

Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League (18h00). Les ...
Sion et Servette à domicile samedi en Super League

Sion et Servette à domicile samedi en Super League

Photo: KEYSTONE/Samuel Golay

Sion et Servette jouent à domicile samedi lors de la 29e journée de Super League (18h00). Les Valaisans accueillent la lanterne rouge Winterthour, tandis que les Grenat reçoivent le FC Zurich.

Avec huit points d'avance sur la barre, Sion est bien placé pour disputer le Championship Group, alors qu'il ne reste que cinq matches à disputer avant la phase finale du championnat. Battu à Lugano mercredi (2-1), les Sédunois semblent en revanche trop loin du podium et des places européennes.

Servette doit pour sa part mettre fin à sa terrible série de cinq matches nuls consécutifs. Les Grenat, qui sont toujours sous la menace du barragiste Grasshopper (à six points derrière) n'ont plus gagné depuis le 25 janvier à Saint-Gall et leur dernier succès à Genève remonte au 26 octobre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le PSG piégé par Monaco

Le PSG piégé par Monaco

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 23:01

Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1

Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 22:39

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 16:22

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 10:43

Articles les plus lus

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 10:43

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:36

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 16:22

Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1

Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 22:39

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

L’AJF invite à la résistance face à Xamax

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 10:43

Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall

Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:36

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 16:22

Malaisie: Sanction allégée contre sept joueurs par le TAS

Malaisie: Sanction allégée contre sept joueurs par le TAS

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:32

Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall

Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas

La Suisse lourdement battue par les Pays-Bas

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:35

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc

Football    Actualisé le 06.03.2026 - 14:36