Sion pour se hisser dans le top 6?

En recevant GC samedi pour la reprise de la Super League, Sion a une belle occasion de se hisser dans le top 6. Quant à Servette, un succès face à St-Gall pourrait lui offrir la tête du championnat.

Les Sédunois doivent toutefois se méfier de Sauterelles qui n'ont plus perdu depuis le 10 novembre en championnat et un revers contre St-Gall. Depuis, les Zurichois, toujours 11es, ont compilé trois nuls et un succès juste avant la pause.

Septième, Sion peut de son côté espérer grimper dans le top 6 avec une victoire, surtout que les Valaisans couchent sur trois succès et sur 12 points lors de leurs cinq dernières parties.

Pour Servette, il s'agit de commencer 2025 sur de bonnes bases. Mais en recevant St-Gall, les Genevois doivent se méfier d'un adversaire qui vaut certainement mieux que sa 8e place actuelle dans un championnat particulièrement serré.

Tellement serré qu'en cas de victoire, les Grenat pourraient prendre provisoirement la tête du championnat en attendant les rencontres de dimanche.

