Sion tient toujours son destin en main

Le FC Sion a fêté la victoire de l'espoir face au FC Zurich (2-0) dans un match de Super League à rattraper. Les Valaisans ne sont plus barragistes mais leur fin de saison s'annonce redoutable.

Sion occupe la huitième place du classement à deux journées de la fin du Championnat. Thoune a glissé à la 9e place en raison d'une moins bonne différence de buts. Mais à regarder le programme des deux équipes, les Valaisans ne paraissent pas avantagés: ils recevront vendredi les Young Boys, qui cherchent à valider leur troisième titre consécutif et termineront chez leur 'meilleur' ennemi, Servette lundi prochain. Pour Thoune, la venue d'un Bâle démobilisé et un voyage à Zurich semble plus propice pour engranger des points.

Mais des suprises ne sont pas exclues puisque Lucerne, Zurich et Lugano ne sont pas encore assurés de ne pas être barragistes lundi prochain !

Malgré tout, les Valaisans possèdent toujours leur destin entre leurs mains. Ils ont enchaîné un sixième match sans défaite. Ils ont largement dominé la première période face à un Zurich, bien loin de ce qu'il avait montré contre St-Gall en première mi-temps. A la 34e, Uldrikis a sauté plus haut que la charnière centrale adverse sur un centre précis de Lenjani pour ouvrir le score. La réussite du Letton était méritée pour les Sédunois même si le portier Kevin Fickentscher s'est montré brillant face à Kololli et Kramer.

Après avoir souffert dans la première moitié de la seconde mi-temps, les Valaisans ont repris leur domination par la suite. Après un poteau du jeune Theler (92e), Stojilkovic a doublé la mise dans un but déserté par le portier Brecher.

La victoire de Sion a également scellé le sort de deux équipes au classement: Neuchâtel Xamax est officiellement relégué en Challenge League alors que le Servette FC, désormais assuré de sa quatrième place, a décroché son ticket pour le 1er tour de qualification de l'Europa League.

/ATS