Sommer: « Le Bayern ? Un immense défi à relever »

Le gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer évoque les premiers jours turbulents au Bayern Munich. 'J'ai bien occulté tout ce qu'il y avait autour', confie le nouveau portier du club allemand.

Après les deux nuls 1-1 contre Leipzig et Cologne, le Bâlois de 34 ans a pris le temps de revenir sur ce transfert spectaculaire. 'Pour moi, il a toujours été clair: le FC Bayern est encore un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant', explique-t-il à Keystone-ATS.

Sommer parle également dans l'interview de son nouveau coach au Bayern Julian Nagelsmann et du portier de classe mondiale Manuel Neuer. 'Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football trotte dans sa tête, ce qui est important pour lui.'

Après un long poker autour de son contrat, tout s'est accéléré avec les matches contre Leipzig et Cologne en quatre jours. Est-ce que le processus d'acclimatation a déjà commencé ?

- Très franchement, il me manque simplement le temps de penser à tout ça. Pendant les négociations entre les deux clubs, je me suis en grande partie tenu à l'écart et ai passé le temps dans mon cercle familial. Puis la décision est tombée mercredi il y a une semaine; le soir même j'étais dans l'avion pour rejoindre Munich.

- Comment cela s'est-il passé après ce grand ramdam ?

- J'ai appris à connaître rapidement l'équipe. Le vol suivant vers Leipzig, j'étais gardien du Bayern Munich. Il me restait toute la journée pour me concentrer seul sur le match. J'ai totalement occulté tout ce qui était autour. Peut-être que c'était même bon de se lancer dans ce challenge sans hésitation, sans trop réfléchir.

Les deux nuls ont contenté personne

- Le rayonnement du Bayern est immense. Deux matches nuls s'apparentent à une déception moyenne voire grande ?

- L'exigence était claire pour moi et tout de suite perceptible. Les deux matches nuls pour commencer n'ont contenté personne. Nous sommes même très éloignés de la satisfaction. On doit gagner les matches, Ici, on exige un succès maximal. La victoire n'est pas une option, mais un devoir.

Le club va au-devant de tâches gigantesques. Le titre en Championnat, des objectifs élevés en Coupe, le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Paris St-Germain. Et le Bayern compte sur vous.

- Cela me réjouit que le Bayern table sur moi pour les prochains objectifs. Je suis le travail de Julian Nagelsmann depuis longtemps. Je sais quel style de football lui trotte dans la tête, ce qui est important pour lui. C'est aussi pourquoi je me suis dit: cet incroyable projet te convient comme gardien.

- Cherchiez-vous après huit ans et demi à Ménchengladbach l'ultime envol ?

- Que signifie envol ? J'ai joué longtemps à Bâle et j'ai réalisé mon rêve de jouer en Bundesliga. A Mönchengladbach, j'ai vécu huit années et demie magnifiques. Et tout d'un coup le thème du Bayern Munich est surgi de nulle part. Personnellement, je n'avais jamais songé à l'option du Bayern, parce que ce n'était pas un thème pour moi. Et puis, ce club renommé est arrivé avec une proposition.

- Pour vous, ce fut tout de suite claire qu'il fallait accepter cette offre ?

- Pour moi ce fut toujours clair: le FC Bayern est encore une fois un défi énorme que je veux relever avec ma famille. Sportivement, ce club est extrêmement attrayant; je voulais absolument le faire.

Une courte discussion avec Neuer

- Le départ abrupt de Mönchengladbach s'est déroulé finalement sans bruit. Etonné ?

- Ces réactions positives me réjouissent. Après huit ans et demi de pouvoir partir après une superbe période, je juge ça géant. Le respect envers les collaborateurs, les fans, les anciens coéquipiers, tout ça repose sur une réciprocité et n'est pas évident.

- Vous avez signé à Munich jusqu'en 2025. Considérez-vous la durée du contrat comme une déclaration d'intention du Bayern ?

- La durée me donne de la sécurité. J'ai une famille, qui s'installe également dans un nouvel environnement et qui doit composer avec un grand changement. Je me concentre maintenant sur le moment. En première ligne, je dois être un top gardien pour le Bayern.

- Vous remplacez un portier champion du monde Manuel Neuer. Avez-vous eu un échange avec le gardien titulaire blessé ?

- Nous nous sommes vus sur les installations du club. La rencontre s'est déroulée dans un esprit collégial. Il connaît le business international et dispose d'une immense expérience. J'ai perçu ce cours échange comme très positif.

/ATS