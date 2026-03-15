Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Un but tardif de Djibril Sow au Camp Nou n'a pas empêché la lourde défaite du FC Séville dimanche ...
Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Sow marque en vain contre le Barça, Vargas de retour

Photo: KEYSTONE/AP/Joan Monfort

Un but tardif de Djibril Sow au Camp Nou n'a pas empêché la lourde défaite du FC Séville dimanche face à Barcelone (5-2). Dans le camp sévillan, Ruben Vargas a fait son retour de blessure.

Les Blaugrana ont profité d'un triplé du Brésilien Raphinha (deux buts sur penalty) et des réussites de Dani Olmo et Joao Cancelo. Ce succès permet au Barça de conserver quatre points d'avance sur le Real Madrid, vainqueur samedi contre Elche (4-1), en tête de la Liga espagnole.

Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a en revanche deux raisons de se réjouir à l'issue de cette partie. Primo, Djibril Sow a encore fait trembler les filets. Lors des cinq derniers matches, le milieu zurichois a marqué trois fois et délivré une passe décisive.

Deuxio, Ruben Vargas est de retour aux affaires. Absent des terrains depuis fin novembre en raison d'une blessure à une cuisse - il avait rechuté début janvier -, l'ailier est entré en jeu à la mi-temps. L'Argovien revient à temps pour la prochaine trêve internationale, lors de laquelle la Suisse livrera deux matches amicaux face à l'Allemagne (27 mars à Bâle) et la Norvège (31 mars à Oslo).

/ATS
 

Actualités suivantes

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Battu 3-1 à Bâle, Servette rechute en Super League

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:37

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:03

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 16:03

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

Football    Actualisé le 14.03.2026 - 23:01

Articles les plus lus

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

Football    Actualisé le 14.03.2026 - 23:01

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 08:12

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 16:03

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

« Beaucoup de déception » pour Morgan Poaty et le LS

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 18:03

Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 14.03.2026 - 15:37

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

PL: Dowman sauve Arsenal à 16 ans, Chelsea doute avant le PSG

Football    Actualisé le 14.03.2026 - 23:01

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 08:12

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Super League: Battu par YB, Lausanne dit adieu au top 6

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 16:03

Les voyants sont au vert pour le FC Ajoie-Monterri à l’heure de la reprise

Les voyants sont au vert pour le FC Ajoie-Monterri à l’heure de la reprise

Football    Actualisé le 13.03.2026 - 13:30

Lulzim Hushi de retour aux SRD

Lulzim Hushi de retour aux SRD

Football    Actualisé le 13.03.2026 - 17:57

Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Le match du FC Courtételle tombe à l’eau en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 14.03.2026 - 15:37

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Le FC Ajoie-Monterri crucifié pour sa reprise

Football    Actualisé le 15.03.2026 - 08:12