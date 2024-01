St. Gall a trouvé sa terre promise

Lausanne est bien une terre promise pour le FC St. Gall. Après le succès contre le SLO le 5 novembre, les Brodeurs ont cueilli à nouveau les 3 points dans la capitale olympique.

Dans la glacière d’une Tuilière sans kop, St. Gall a signé sa deuxième victoire à l’extérieur de la saison. Il s’est imposé 1-0 devant le Lausanne-Sport sur une tête de Chadrac Akolo à la 14e minute. L’ancien Sédunois a coupé à bon escient un centre adressé de la droite par Willem Geubbels.

Ce succès est heureux dans la mesure où le gardien Lukas Watkowiak a été sauvé à deux reprises par son poteau extérieur sur des frappes de Brighton Labeau et de Samuel Kalu. Il a, par ailleurs, été décisif avant le repos face à Kaly Sène. Cette réussite qui n’est peut-être pas celle du champion permet toutefois aux Saint-Gallois de rester à cinq points des Young Boys et de conserver leurs chances dans la lutte pour le titre.

On le voit, le Lausanne-Sport aurait mérité mieux. Mais avec cette nouvelle défaite, la troisième lors des quatre dernières journées, Ludovic Magnin et ses joueurs se retrouveront dimanche dans la peau du barragiste si le FC Bâle s’impose au Letzigrund devant le FC Zurich. Ce premier match de l’année résume parfaitement le film de la saison du néo-promu. Il peut souvent se montrer séduisant, mais à l’arrivée on a l’impression qu’il lui manque toujours un petit quelque chose...

