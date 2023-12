St. Gall défie le Champion au Wankdorf

Ce samedi offre deux belles affiches de Super League : un choc au sommet à 18.00 à Berne entre les Young Boys et le FC St. Gall et le derby lémanique à 20.30 à la Tuilière entre Lausanne et Servette.

A nouveau leader après leur succès à l’arraché de mercredi face au Stade Lausanne-Ouchy, les Young Boys tenteront d’enchaîner face à des St. Gallois qui rêvent de cueillir un deuxième succès à l’extérieur pour que leur formidable bilan à domicile – 8 victoires en 8 matches – puisse vraiment leur permettre de viser le titre.

Le choix de Raphaël Wicky quant au gardien appelé à jouer cette rencontre au sommet est guetté par tous les observateurs. Le Valaisan bouleversera-t-il la hiérarchie établie en septembre par les Young Boys qui offre à Anthony Racioppi la place de no 1 devant David von Ballmoos ?

A la Tuilière, le Servette FC, qui n’a pas perdu un seul de ses douze derniers matches (toutes compétitions confondues), sera sur ses gardes. Battu 5-0 samedi dernier au Letzigrund par les Grasshoppers, le Lausanne-Sport sera en quête de rachat dans un stade qui ne sera pas loin d’être comble. Les Vaudois se heurteront toutefois à une équipe qui a laissé une très belle impression dimanche dernier lors du 1-1 contre les Young Boys et qui possède avec Chris Bedia et Dereck Kutesa deux attaquants capables de forcer la décision à n’importe quel moment.

/ATS