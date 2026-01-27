Stephan Lichtsteiner: « Je veux saisir cette chance »

Au lendemain de sa nomination, Stephan Lichtsteiner s'est présenté pour la première fois devant les médias en tant qu'entraîneur du FC Bâle.

L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse s'est efforcé de dégager une énergie positive: 'Je veux saisir cette chance.'

Désormais ex-coach de Wettswil-Bonstetten en 1re ligue, Stephan Lichtsteiner était accompagné par le directeur sportif rhénan Daniel Stucki à l'heure de faire face aux représentants des médias mardi. Il sait que sa tâche annonce ardue, et que le défi est immense.

'Le défi est énorme, c'est clair. Surtout avec les trois grands matches à venir', jeudi lors de la dernière journée d'Europa League, dimanche en championnat face au leader Thoune et mercredi prochain à St-Gall en quart de finale de la Coupe. 'Mais je me sens capable de relever ce défi. Je veux saisir cette chance', a-t-il lâché.

Son inexpérience au plus haut niveau dans le rôle d'entraîneur a fait parler mardi à Bâle. 'C'est un risque pour les deux parties, c'est évident', a convenu d'entrée Daniel Stucki. 'Mais il existe plusieurs exemples où cela a fonctionné: Pep Guardiola au FC Barcelone après un an dans les équipes juniors. Vincent Kompany au Bayern Munich, après avoir été entraîneur-joueur à Anderlecht et avoir été relégué de la Premier League avec Burnley. Andrea Pirlo à ses débuts à la Juventus', a-t-il énuméré.

'Il y a aussi des exemples négatifs, c'est vrai', a-t-il concédé. 'Mais pour nous, c'est une grande chance de pouvoir recruter quelqu'un comme Stephan Lichtsteiner, qui était un grand joueur. +Steph+ était très curieux, très méticuleux, très attentif aux détails et très professionnel chez nous dans les équipes juniors. Il n'était pas du genre à croire qu'il savait déjà tout. Il me rappelait Lucien Favre à l'époque où j'étais joueur.'

'Un football dominant'

Stephan Lichtsteiner a aussi évoqué les contacts entre les deux parties. 'Nous sommes en contact depuis longtemps, notamment grâce à mon passage dans les équipes juniors du FCB', a-t-il souligné. 'Il a toujours été question de prendre en charge les M21 et d'y peaufiner les détails. L'occasion s'est maintenant présentée avec l'équipe première, et je veux la saisir', a-t-il répété.

Le Lucernois de 42 ans s'est montré très clair également concernant ses idées, son projet de jeu. 'J'essaie d'être crédible, et si j'y parviens l'équipe me suivra. J'imagine un football qui me correspond et qui correspond à l'équipe: un football avec du courage et de la conviction', a-t-il détaillé.

'Je vise clairement un football dominant. Nous avons une équipe de grande qualité, je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Et rien ne vaut l'équipe: l'équipe est toujours au premier plan, et chacun doit toujours savoir ce qu'il a à faire. Dans un premier temps, il s'agit surtout de créer des occasions et de marquer des buts', a encore lâché le nouvel homme fort du FCB.

