Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial

La Suisse entame vendredi la dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Elle affronte l'Allemagne à Bâle (20h45) dans un match amical qui doit lui permettre de se jauger à l'approche du Mondial.

Avec cette affiche et celle de mardi contre la Norvège, l'ambition de l'ASF est claire: se frotter aux meilleures nations européennes à moins de trois mois de la grand-messe du football (11 juin-19 juillet). Les Allemands et les Scandinaves semblent à cet égard d'excellents sparring-partners.

Ces deux matches doivent aussi permettre à la Suisse de poursuivre sur la lancée d'une année 2025 remarquable qu'elle a terminée invaincue - une première depuis 1945. Et de montrer que sa qualification presque facile pour la Coupe du monde était davantage due à sa supériorité qu'au faible niveau de ses adversaires.

Au souvenir de Francfort

Murat Yakin et ses joueurs retrouvent d'abord l'Allemagne, qu'ils ont affrontée pour la dernière fois lors de la phase de groupes de l'Euro 2024. La Mannschaft avait évité de justesse l'outrage d'une défaite face à son voisin en arrachant le match nul dans le temps additionnel (1-1).

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, l'Allemagne avait tout de même rempli sa mission rédemption en atteignant les quarts de finale de 'son' Euro, où elle n'a cédé que face aux futurs champions espagnols. La jeune génération allemande semble mûre pour effacer les échecs répétés des Coupes du monde 2018 et 2022, lors desquelles la Mannschaft avait pris la porte dès la phase de groupes.

'Il faut reconnaître que notre bilan n'est pas brillant, a toutefois insisté cette semaine le capitaine allemand Joshua Kimmich. Nous ne figurerons pas parmi les grands favoris (du prochain Mondial), car nous n'avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois.'

Un jeune espoir de 18 ans

L'Allemagne a également connu davantage de turbulences que la Suisse pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord. Elle a commencé les éliminatoires par une cuisante défaite en Slovaquie (2-0) avant de corriger le tir pour finir en tête de son groupe devant les Slovaques, l'Irlande du Nord et le Luxembourg.

Le peuple allemand attend toujours les successeurs des champions du monde 2014, les futurs Neuer, Schweinsteiger, Kroos et Lahm. Le nouveau grand espoir se nomme Lennart Karl, 18 ans, qui brille déjà en Ligue des champions avec le Bayern Munich (4 buts, 2 assists en 7 matches) et a été appelé pour la première fois par Nagelsmann.

Avec Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané ou encore Nick Woltemade, l'Allemagne dispose d'une force de frappe certaine sur le papier, même si tous ces joueurs ne sont pas encore parvenus à faire oublier les Thomas Müller et autre Miroslav Klose.

'Nous n'allons pas nous cacher'

Mais la supériorité de l'effectif allemand n'effraie pas vraiment les joueurs de Murat Yakin. 'Ces dernières années, nous avons toujours fait jeu égal avec les grandes nations, que ce soit l'Angleterre, l'Italie ou la France. Je pense que ce sera aussi le cas vendredi', a affirmé Remo Freuler mercredi en conférence de presse.

Car si le groupe allemand est en perpétuelle évolution - en témoigne les retours récents d'Antonio Rüdiger et Kai Havertz - et que Nagelsmann cherche encore le 'bon' système, les Suisses peuvent se baser sur une colonne vertébrale qui a fait ses preuves.

'D'un point de vue purement conceptuel, nous jouons de la même façon que lorsque nous avions affronté l'Allemagne à l'Euro. Certains joueurs ont changé, mais l'idée de jouer un football offensif, depuis l'arrière, est toujours bien présente', a expliqué Freuler.

La Suisse aborde donc avec une certaine confiance ce 55e duel face à son grand voisin (9 victoires, 9 nuls, 36 défaites). 'Nous n'allons certainement pas nous cacher. Nous jouons à Bâle, à domicile, devant nos supporters, après une très bonne campagne de qualification. Nous allons rendre la tâche très, très difficile à l'Allemagne', a promis Remo Freuler.

/ATS