Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement

Murat Yakin mise sur la continuité. A Bâle, face à la Slovénie, le sélectionneur de l'équipe de Suisse aligne les mêmes onze joueurs qui ont dynamité le Kosovo (4-0).

L'unique véritable interrogation concernait Ricardo Rodriguez, sorti par précaution à la pause vendredi lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde. L'expérimenté latéral gauche va bien pouvoir tenir sa place.

Comme prévu, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont alignés pour la troisième fois de suite en défense centrale, et Silvan Widmer, buteur face aux Kosovars, occupe le flanc droit. Au milieu, Granit Xhaka, Remo Freuler et Fabian Rieder sont reconduits.

Le trident offensif est le même que vendredi: Breel Embolo mène l'attaque avec le soutien de Dan Ndoye et Ruben Vargas sur les côtés.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

La composition slovène: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.

/ATS