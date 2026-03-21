Super League: 1-1 entre Sion et Saint-Gall

Sion et Saint-Gall se sont quittés sur un nul 1-1 lors de la 31e journée de Super League. Les ...
Super League: 1-1 entre Sion et Saint-Gall

Super League: 1-1 entre Sion et Saint-Gall

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Sion et Saint-Gall se sont quittés sur un nul 1-1 lors de la 31e journée de Super League. Les Valaisans sont ainsi mathématiquement assurés de figurer du bon côté de la barre.

Les deux buts sont tombés coup sur coup en première mi-temps. Les visiteurs ont pris l'avantage par Görtler (24e), avant qu'un autogoal de Daschner ne remette les Valaisans à égalité.

Sion devient difficile à battre à Tourbillon. Les protégés de Didier Tholot n'y ont plus perdu depuis le 25 octobre, soit 11 rencontres.

Pour sa part, Saint-Gall n'a pas su profiter pleinement de la défaite surprenant subie par Thoune en début de soirée. Les Brodeurs restent à 15 points du leader bernois.

/ATS
 

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