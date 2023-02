Super League: Alex Frei remercié par le FC Bâle

Alex Frei (43 ans) n'est plus l'entraîneur du FC Bâle. L'ancien international a été limogé par le club rhénan en raison des mauvais résultats de l'équipe. Il était en poste depuis l'été 2022.

Après 19 matches, le FC Bâle occupe le 7e rang avec 22 points (5 succès, 7 nuls, 7 défaites). Il ne compte que 3 longueurs d'avance sur le duo de queue composé de Zurich et Winterthour.

La direction du club a estimé ne plus avoir de perspective et ne plus croire à une amélioration rapide. 'Cette décision a évidemment été très dure à prendre pour nous tous. Mais nous devons penser au FCB et à son développement. C'est pourquoi il a fallu agir afin de donner de nouvelles impulsions à l'équipe', a déclaré le directeur sportif Heiko Vogel, qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

'Dans notre situation, la défaite 1-0 contre GC ce week-end a malheureusement été celle de trop', a encore expliqué Vogel.

Alex Frei était arrivé à Bâle en début de saison. L'ancien attaquant venait de réussir l'exploit de faire monter Winterthour en Super League. Mais il n'a pas pu enchaîner sur les bords du Rhin.

/ATS