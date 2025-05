Super League: Bâle reçoit Servette pour un choc décisif

La lutte pour le titre de Super League pourrait prendre un virage décisif cet après-midi. Le leader Bâle recevra en effet son dauphin Servette dès 16h30 et pourrait s'envoler en cas de succès.

Ce choc de la 34e journée en Championship Group sera capital: le FCB, qui reste sur cinq victoires consécutives, compte six points d'avance sur Servette. Un nouveau succès mettrait Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers sur la voie royale. Mais a contrario, les Genevois pourraient relancer la course au titre en cas de victoire au Parc St-Jacques.

Trois autres rencontres figurent au programme cet après-midi. Lucerne affronte Lugano (16h30) en Championship Group, alors que Sion reçoit Zurich (14h14) et Yverdon accueille Saint-Gall (16h30) en Relegation Group.

/ATS