Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Le LS a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en 2026 lors de la 20e journée de Super League ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le LS a enchaîné avec un 2e succès d'affilée en 2026 lors de la 20e journée de Super League. Les hommes de Peter Zeidler ont pris le dessus 3-1 sur un Young Boys réduit à 10 à la mi-temps au Wankdorf.

Après une victoire 1-0 face à Servette mercredi, le LS s'est offert une victoire de prestige en championnat: les Vaudois n'avaient plus battu YB au Wankdorf depuis 2012! Ils reviennent ainsi à deux points de leur adversaire du jour, pour l'heure encore 6e avec 29 points.

Nathan Butler-Oyedeji a fait parler la poudre le premier, en envoyant le cuir dans les filets de Marvin Keller dès la 13e. Le buteur d'YB Chris Bedia a profité d'un centre de Fassnacht devant les cages de Karlo Letica à la 36e pour égaliser et prendre la tête du classement des buteurs de Super League avec 12 réalisations.

Fin de 1re mi-temps catastrophique pour YB

YB a ensuite connu une fin de mi-temps cauchemardesque. Olivier Mambwa s'est fait exclure à la suite d'une faute dangereuse sur l'attaquant lausannois Seydou Traore à la 45e, avant que le capitaine bernois Loris Benito ne concède un penalty repéré par la VAR dans les arrêts de jeu.

Gaoussou Diakité n'a pas tremblé pour transformer ce penalty juste avant la pause, inscrivant ainsi sa cinquième réussite de la saison en championnat. En seconde période, il a fallu attendre la 88e pour voir la nouvelle recrue du LS Omar Janneh enfin saler l'addition des pensionnaires du Wankdorf.

La troupe de Seoane ne s'est ainsi pas rassurée avant d'affronter l'Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. Les Bernois ont concédé face à Lausanne une 4e défaite en 5 rencontres de Super League.

/ATS
 

