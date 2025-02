Super League: Lausanne veut s'éloigner de la barre

Le Lausanne-Sport accueille Grasshopper ce soir dès 18h00 pour le compte de la 25e journée de Super League. Les Vaudois veulent saisir l'occasion pour s'éloigner de la barre.

Actuel 5e du classement, le LS n'est de loin pas encore certain de figurer dans le top 6 au terme de la 33e journée. L'équipe de Ludovic Magnin possède 36 points, soit un d'avance sur Saint-Gall (6e), deux sur les Young Boys (7e) et trois sur le FC Zurich (8e). Tout reste donc encore possible.

Pour sa part, Yverdon (10e/24 pts) se déplace dans le même temps au Letzigrund pour y affronter un FC Zurich en panne de résultats depuis la reprise. Le club du nord vaudois n'a que deux points de plus que Grasshopper (11e), alors que Winterthour accuse sept longueurs de retard.

L'affiche de la soirée débutera à 20h30. Saint-Gall recevra le FC Bâle (2e/41 pts) qui voudra renouer avec la victoire après avoir pris un point seulement lors de ses deux dernières rencontres.

/ATS