Super League: Lausanne veut se mettre à l'abri du barragiste

Le Lausanne-Sport accueille vendredi le FC Bâle en Super League (20h30). Avec sept points d'avance sur la place de barragiste, le LS n'est pas entièrement à l'abri d'un retour de Grasshopper.

Les hommes de Ludovic Magnin doivent relever la tête une semaine après la déroute subie à Yverdon. Au Stade municipal, ils ont coulé dans les vingt premières minutes, se sont rapidement retrouvés menés 3-0 et n'ont pu que sauver l'honneur en deuxième mi-temps.

Face à des Bâlois invaincus depuis quatre matches et qui les devancent désormais d'un point au classement, les Lausannois pourront s'appuyer sur leur public de la Tuilière devant lequel ils n'ont plus perdu depuis le 3 février (trois victoires et deux nuls).

S'il venait toutefois à s'incliner, le LS devrait alors compter sur Lucerne pour empêcher Grasshopper de trop se rapprocher. Un succès des Sauterelles et une défaite des Vaudois réduirait l'écart entre les deux équipes à quatre points, à trois journées du terme du championnat.

/ATS