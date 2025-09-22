Super League: Lugano veut rejouer son match contre Lausanne

Le FC Lugano a confirmé son protêt contre la validation du match de Super League du 17 septembre face au Lausanne-Sport (1-1). Le club tessinois demande que la partie soit rejouée.

Lugano dénonce 'une utilisation erronée en violation du protocole VAR', a indiqué la Swiss Football League (SFL). A la 63e, le Lausannois Karim Sow avait été expulsé pour un second avertissement, avec que l'arbitre Urs Schnyder ne soit appelé par la VAR pour un possible carton rouge direct.

Après avoir visionné les images, l'arbitre avait constaté un hors-jeu préalable de Renato Steffen et avait donc annulé l'expulsion du défenseur du LS.

Le cas a désormais été transmis à la Commission de discipline de la SFL.

/ATS