Super League: Saint-Gall s'impose contre GC

Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Saint-Gall a cueilli un succès précieux en s'imposant 2-1 à Zurich contre Grasshopper lors de la 19e journée de Super League. Cela permet aux Brodeurs de rester à trois points du leader Thoune.

Au Letzigrund, les Saint-Gallois ont décroché la totalité de l'enjeu grâce à des réussites de Baldé (28e) et Vandermersch (48e). Les Sauterelles, qui avaient provisoirement égalisé par Zvonarek (42e), n'ont pas pu éviter une défaite qui les laisse au 11e et avant-dernier rang.

La pause hivernale arrive à point nommé pour les Young Boys. Battus 3-0 au Cornaredo par Lugano, les Bernois font peine à voir en cette fin décembre. Ils n'ont pas réagi après la claque 6-2 reçue à domicile mercredi contre GC. YB a fini à dix après l'expulsion de Janko (59e), symptomatique des errements défensifs et des nerfs à vif qui caractérisent son équipe.

Lugano a rapidement plié l'affaire. Les bianconeri ont marqué par Behrens (3e) et Steffen (16e). Ils ont manqué plusieurs occasions de saler l'addition en seconde période avant d'y parvenir par Koutsias (66e). Grâce à ce succès, Lugano se hisse sur le podium provisoire, au 3e rang avec une longueur d'avance sur Bâle et quatre sur YB.

/ATS
 

