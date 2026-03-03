Super League: Sion et le Lausanne-Sport en déplacement ce soir

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Trois matches de la 28e journée de Super League figurent au programme ce soir dès 20h30. Deux clubs romands sont concernés, à savoir Sion et le Lausanne-Sport.

Tous deux évolueront à l'extérieur. Sion (5e/41 points) se déplacera au Tessin pour y affronter un Lugano (3e/46 pts) en perte de vitesse ces derniers temps. Les Valaisans, qui disposent de la deuxième meilleure défense du championnat, sont bien placés pour finir au-dessus de la barre.

Pour le Lausanne-Sport (9e/30 pts), s'imposer sur la pelouse du FC Zurich (8e/31 pts) sera impératif pour garder l'espoir de terminer dans le top 6. Mais les Vaudois sont actuellement en panne de résultats.

Enfin, Lucerne (7e/33 pts) accueillera les Young Boys (6e/39 pts) avec là aussi l'obligation de s'assurer la totalité de l'enjeu pour continuer à y croire.

/ATS
 

