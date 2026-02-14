Super League: Sion se rend à Thoune, derby lémanique crucial

La 25e journée de Super League se conclut cet après-midi. Dès 14h00, le leader Thoune sera ...
Super League: Sion se rend à Thoune, derby lémanique crucial

Super League: Sion se rend à Thoune, derby lémanique crucial

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La 25e journée de Super League se conclut cet après-midi. Dès 14h00, le leader Thoune sera aux prises avec Sion. Ensuite, à 16h30, le Lausanne-Sport recevra Servette dans un derby lémanique crucial.

Thoune reste sur sept victoires consécutives, dont deux contre des clubs romands. Les Bernois espèrent enchaîner lors de la venue du FC Sion qui est aussi une équipe en forme puisque les Valaisans n'ont pas perdu en 2026.

Tous deux à la lutte pour intégrer le top 6, le Lausanne-Sport (29 points) et Servette (26) disputeront un match capital dans cette optique. Enfin, l'irrégulier FC Bâle (4e/39 pts) accueillera Lugano (3e/42 pts). Les Tessinois sont invaincus depuis douze rencontres, mais restent sur trois nuls assez décevants.

/ATS
 

