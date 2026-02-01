Super League: Thoune creuse encore l'écart en tête

Thoune a signé un cinquième succès consécutif en Super League en s'imposant 2-1 sur la pelouse du champion Bâle lors de la 22e journée. Les Bernois ont ainsi creusé l'écart en tête.

L'équipe de Mauro Lustrinelli n'en finit pas de surprendre. Elle a pris l'avantage sur une magnifique volée de Bertone (15e) avant de subir les assauts du FCB. Les Rhénans ont fini par égaliser de manière méritée grâce à Schmid (57e).

La sortie sur blessure du gardien Steffen, remplacé par le jeune Spycher, n'a pas perturbé les visiteurs. Ils ont repris les devants sur une frappe de Matoshi (80e), qui exploitait un mauvais dégagement de Vouilloz dans l'axe. Pour son deuxième match à la tête des Bâlois, Stephan Lichsteiner a ainsi subi un deuxième revers: pas idéal comme entrée en matière...

Thoune compte désormais neuf points d'avance sur Lugano et onze sur Saint-Gall, qui a joué un match de moins. Les feux sont au vert pour le club de l'Oberland!

Les Young Boys ont mis fin à leur série de quatre défaites consécutives. Les Bernois ont largement battu le FC Zurich 3-0 grâce à des réussites de Monteiro (4e), Fassnacht (80e) et Gigovic (83e). Cela leur permet de renforcer leur sixième rang avec désormais quatre points d'avance sur le Lausanne-Sport.

