Super League: YB écrase la lanterne rouge 6-1

Les Young Boys ont empoché les trois points attendus en écrasant la lanterne rouge Winterthour ...
Super League: YB écrase la lanterne rouge 6-1

Super League: YB écrase la lanterne rouge 6-1

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les Young Boys ont empoché les trois points attendus en écrasant la lanterne rouge Winterthour 6-1 lors de la 25e journée de Super League. Ils prennent ainsi six points d'avance sur la barre.

Meilleur buteur du championnat, Christian Fassnacht a une fois encore mis les siens sur les bons rails. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (39e/55e) qui a fait très mal aux visiteurs. Virginius (53e), Bedia (65e), Males (82e) et Sanches (85e) ont aussi trouvé le chemin des filets. Avec ce score sans appel, les Bernois se sont rassurés après plusieurs performances décevantes.

Winterthour a sauvé l'honneur par Buess (59e). Le club de la banlieue zurichoise, dont la défense est de loin la plus perméable avec déjà 67 buts encaissés, aura sans doute bien de la peine à éviter la relégation. Il compte déjà sept longueurs de retard sur Grasshopper et douze sur Servette.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis

Ajoie-Monterri et Courtételle se quittent bons amis

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 22:02

Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 20:08

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 13:43

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 09:20

Articles les plus lus

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 07:09

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 09:20

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 13:43

Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Super League: deux points égarés pour Saint-Gall

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 20:08

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 07:09

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Le plein de confiance, mais un élément en moins pour le FC Bassecourt

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 09:20

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 13:43

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 22:51

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo

Football    Actualisé le 13.02.2026 - 23:11

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Super League: trois matches au programme aujourd'hui

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti

Football    Actualisé le 14.02.2026 - 07:09