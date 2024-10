Super League: les clubs vaudois jouent chez eux cet après-midi

Les deux clubs vaudois joueront à domicile cet après-midi (16h30) en Super League. Yverdon (9 pts) accueillera Lugano (18 pts) alors que Lausanne-Sport (8 pts) recevra Winterthour (7 pts).

La tâche d'Yverdon s'annonce a priori plus ardue que celle du LS. Lugano est en effet solide cette saison et les Tessinois voudront confirmer en prenant les trois points. Lausanne, pour sa part, disputera un véritable match à six points face à Winterthour.

Enfin, le FC Bâle (13 pts) sera aux prises avec Saint-Gall (14 pts) dans une partie qui devrait être équilibrée.

/ATS