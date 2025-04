Super League: titre encore possible selon l'entraîneur de Servette

'Nous sommes toujours en vie !' Malgré les six points de retard sur le FC Bâle, Thomas Häberli veut encore y croire. Le titre ne s’est pas envolé pour les Grenat, assure-t-il dans son discours.

Le Lucernois reconnaît toutefois que ce score de 1-1 dans le derby du Rhône est conforme à la logique. 'Un résultat correct à la fin', dit-il. Il était déjà tourné vers la réception du FC Lucerne le lundi de Pâques. 'Il faut prendre match après match dans ce championnat. Tout demeure possible, dit-il. Qui aurait imaginé aujourd’hui un succès 5-0 de Lucerne devant les Young Boys ?'

Si ce point du nul reste une très mauvaise affaire pour le Servette FC, il a été accueilli avec un certain soulagement dans le camp du FC Sion. 'Il va compter. Surtout qu’il a été remporté contre le deuxième du championnat', se félicite Didier Tholot. Mais l’entraîneur regrette cette égalisation adverse qui est tombée bien trop vite après l’ouverture du score de Numa Lavanchy. 'On doit tenir le 1-0 beaucoup plus longtemps, peste-t-il. Il y a eu une faute de marquage fatale sur ce but...'

Didier Tholot sait que son équipe reste concernée par la lutte contre la relégation. 'J’ai toujours dit que le maintien était notre seul objectif, lâche-t-il. Je suis habitué à de tels combats. Pendant trois ans à Pau, j’ai dû me battre pour le maintien avec le plus petit budget de Ligue 2. On ne l’obtiendra pas uniquement par le jeu ou uniquement par le combat. Le match d’aujourd’hui démontre que mes joueurs sont sur la bonne voie.'.

Mais il sait aussi que le lundi de Pâques à St-Gall, le FC Sion affrontera un adversaire qui jouera sa place dans le top-6. 'Cela sera une finale pour les Saint-Gallois', glisse-t-il pour prévenir ses joueurs et, aussi, son président.

/ATS