Super League: un carton pour Servette, Thoune chute

Servette a écrasé Grasshopper 5-0 lors de la 31e journée de Super League. Les Genevois ont réussi une vraie fête de tir contre un adversaire d'un niveau indigne de l'élite.

Le changement d'entraîneur côté GC n'a donc pas apporté le choc psychologique escompté, tant s'en faut. Pour son premier match sur le banc, l'intérimaire Gernot Messner a pu constater l'ampleur de sa tâche. Sa fantomatique équipe s'est littéralement liquéfiée au stade de Genève puisqu'elle était menée 4-0 après... 18 minutes de jeu seulement!

Kadile (8e/10e), Stevanovic (13e) et Ayé (18e) ont profité des errements des Sauterelles pour prendre le large. Et Kadile a encore raté un penalty à la 22e. Après la pause, Stevanovic a salé l'addition (72e).

Fin de série pour Thoune

Invaincu depuis le 13 décembre (12 victoires et 1 nul), Thoune a chuté au moment où on ne l'attendait pas. Les Bernois ont perdu 2-1 au Letzigrund contre le FC Zurich, pourtant mal en point récemment.

Alors que le leader avait dominé tant et plus depuis le coup d'envoi, il a concédé l'ouverture du score de Reverson (15e). D'une superbe volée, Bertone a égalisé (39e). Un peu contre le cours du jeu, le FCZ a eu le dernier mot grâce à Cavaleiro (77e). Cette défaite n'est pas dramatique pour Thoune, qui conserve 16 points d'avance sur Saint-Gall.

/ATS