Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Le FC Barcelone a décroché une quatrième Ligue des champions féminine en surclassant l'OL Lyonnes ...
Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Sydney Schertenleib remporte la Ligue des champions avec le Barça

Photo: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth

Le FC Barcelone a décroché une quatrième Ligue des champions féminine en surclassant l'OL Lyonnes 4-0 samedi à Oslo. La jeune Suissesse Sydney Schertenleib a suivi la rencontre sur le banc.

Des doublés de la Polonaise Ewa Pajor (55e, 69e) et de Salma Paralluelo (90e, 90+3) ont offert la victoire aux Catalanes qui signent cette saison un impressionnant quadruplé (C1, Liga, Coupe de la Reine et Supercoupe d'Espagne).

Le Barça et ses Ballons d'Or Alexia Putellas et Aitana Bonmati privent ainsi les Lyonnaises d'un neuvième titre dans une compétition que l'OL n'a plus gagnée depuis 2022.

Sydney Schertenleib a quant à elle dû se contenter d'un rôle de remplaçante lors du triomphe de son équipe. Alors que la Zurichoise de 19 ans a disputé de nombreuses minutes en Liga, d'autres joueuses lui ont généralement été préférées en Ligue des champions. Elle n'avait pas non plus été alignée lors de la double confrontation contre le Bayern Munich en demi-finale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le FC Ajoie-Monterri fait un pas de plus vers le maintien

Le FC Ajoie-Monterri fait un pas de plus vers le maintien

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 20:07

Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 19:25

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 19:22

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 20:10

Articles les plus lus

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 13:54

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 19:22

Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

Le FC Courtételle se rapproche un peu plus des finales

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 19:25

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 20:10

1re Ligue : un final à n’en pas dormir

1re Ligue : un final à n’en pas dormir

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 08:00

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 13:54

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Le FC Bassecourt assure son maintien !

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 19:22

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Les SR Delémont restent dans la course au maintien

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 20:10

Lens remporte sa première Coupe de France

Lens remporte sa première Coupe de France

Football    Actualisé le 22.05.2026 - 23:20

Avec Ebola, la sélection congolaise devra s'isoler

Avec Ebola, la sélection congolaise devra s'isoler

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 07:06

1re Ligue : un final à n’en pas dormir

1re Ligue : un final à n’en pas dormir

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 08:00

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Nils Reichmuth convoqué avec le Chili

Football    Actualisé le 23.05.2026 - 13:54