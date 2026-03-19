Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Coup dur pour le Real Madrid: le gardien belge Thibaut Courtois (33 ans) est blessé. Il devrait ...
Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Thibaut Courtois va manquer plusieurs semaines avec le Real Madrid

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Thompson

Coup dur pour le Real Madrid: le gardien belge Thibaut Courtois (33 ans) est blessé. Il devrait manquer les deux quarts de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Une blessure musculaire 'au quadriceps droit a été diagnostiquée', a indiqué le club madrilène dans un communiqué. La durée d'indisponibilité prévisible de l'international belge n'a pas été indiquée.

Selon le quotidien sportif AS, Courtois pourrait être absent six semaines. Il manquerait donc les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern (match aller le 7 mars à Madrid, retour le 15 en Bavière). Son remplaçant numéro un est l'Ukrainien Andriy Lunin.

Courtois a été remplacé mardi à la mi-temps lors du match gagné 2-1 par le Real sur la pelouse de Manchester City.

/ATS
 

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