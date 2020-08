Trois minutes qui envoient le PSG en demi-finale

Quelle attente pour le Paris Saint-Germain. Il a fallu patienter jusqu'au temps additionnel pour que les Parisiens s'imposent 2-1.

Ils ont éliminé l'Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi.

Que le pensum fut long pour le PSG. Ce n'est qu'à l'orée du temps additionnel que les champions de France ont accroché leur qualification pour les demi-finales. Et l'exploit tient beaucoup à l'entrée en jeu d'Eric Maxim Choupo-Moting. Le Camerounais, improbable héros, est à l'origine des deux réalisations parisiennes aux 90e et 92e minutes.

C'est d'abord sur un long centre qui est arrivé sur Neymar et que Marquinhos a pu prolonger dans le but que Paris a égalisé. Et puis, deux minutes plus tard, Choupo-Moting s'est arraché pour inscrire le but de la qualification. L'équipe de Thomas Tuchel affrontera le vainqueur de Atletico Madrid-Leipzig en demi-finale mardi prochain.

L'Atalanta comme attendue

Mais que ce fut long à se dessiner. Pourtant, le PSG était prévenu: l'Atalanta allait appliquer son plan comme elle a l'habitude de le faire. A savoir, en optant pour un pressing très haut, quasi en marquage en individuel, tout en laissant des espaces dans le dos de sa défense.

Cela n'a pas manqué et sans doute que les Parisiens auraient dû en profiter plus rapidement. Et surtout Neymar, qui avait semblé assumer son statut en prenant totalement le jeu à son compte. Mais il a manqué au Brésilien du réalisme. Comment a-t-il pu rater le cadre lorsque, lancé seul au but dans les premiers instants de la partie, il a complètement dévissé sa frappe?

Les Français devaient mener 1-0, et peut-être même avec un écart plus important, puisque l'ancien joueur du Barça a eu quatre opportunités intéressantes rien que sur les quarante-cinq premières minutes de la partie. Mais cela n'a pas tant bouleversé l'Atalanta, bien préparée à devoir subir en transition. Ainsi qu'à créer du danger.

Le changement décisif de Tuchel

Ce fut évidemment le cas pour la meilleure attaque de Serie A de la saison. Et c'est ainsi que Mario Pasalic a ouvert le score peu avant la demi-heure. Son enroulé du pied gauche n'a laissé aucune chance à Keylor Navas, mettant en exergue l'assurance qui se dégage de cette équipe dans laquelle Remo Freuler était titulaire.

Mais c'est également un coup du sort qui a permis au PSG de faire la différence. Si Kylian Mbappé, de retour de blessure, était entré à l'heure de jeu et avait déjà affolé la défense adverse, c'est le changement différent de Keylor Navas qui a permis un coaching gagnant de Tuchel. En effet, touché à la 70e, l'Allemand avait choisi de patienter, le temps de pouvoir introduire un autre joueur afin de ne pas griller sa dernière possibilité de changement. Quelques minutes plus tard, Choupo-Moting entrait en jeu. Avec la réussite que l'on connaît.

