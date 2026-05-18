« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

Jörg 'Udo' Portmann est le nouvel entraîneur de Lucerne, a annoncé l'équipe de Super League ...
« Udo » Portmann prend la relève de Mario Frick sur le banc lucernois

Photo: KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Jörg 'Udo' Portmann est le nouvel entraîneur de Lucerne, a annoncé l'équipe de Super League lundi.

L'ancien entraîneur des M17 de Lucerne succède à Mario Frick, non-reconduit après quatre ans et demi sur le banc.

Portmann a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2029, a précisé le club dans un communiqué. Il s'agit de son premier contrat auprès d'une équipe professionnelle.

En parallèle de son activité d'enseignant, il a entraîné plusieurs équipes au niveau amateur, participant à la promotion de Cham en Promotion League en 2015. Le technicien de 49 ans a rejoint le FCL en 2020, et a eu l'occasion d'entraîner différentes équipes du mouvement junior.

'Udo Portmann apporte avec lui quelque dix-huit années d'expérience en tant que coach', a souligné le directeur sportif Remo Meyer, cité dans le communiqué. 'Durant les six années qu'il a passées au club, nous avons pu observer son développement constant. Il possède une personnalité ambitieuse et authentique qui a convaincu', a poursuivi Meyer.

De son côté, le natif de Lucerne 'souhaite développer un jeu performant et attractif'. Son prédécesseur Frick a conclu samedi sa dernière saison avec la formation de Suisse centrale sur une 7e place.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:22

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 14:32

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 12:21

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:29

Articles les plus lus

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 09:38

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 12:21

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Changement à la tête du FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 14:32

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:29

Aarau doit transformer sa frustration en motivation

Aarau doit transformer sa frustration en motivation

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 04:06

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 09:38

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

A nouveau plus de 12'000 spectateurs de moyenne

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 12:21

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Kobel, Rodriguez et Manzambi retenus par Yakin

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 16:29

Sion termine quatrième de Super League

Sion termine quatrième de Super League

Football    Actualisé le 17.05.2026 - 18:38

Aarau doit transformer sa frustration en motivation

Aarau doit transformer sa frustration en motivation

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 04:06

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

« Rendez-vous sport » : le FCSM « retrouve son rang »

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 09:38

Vers une lutte à trois pour le maintien en 1re Ligue

Vers une lutte à trois pour le maintien en 1re Ligue

Football    Actualisé le 18.05.2026 - 11:07