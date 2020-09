Un Petkovic « content de la performance », malgré la défaite

L'équipe de Suisse est déjà mal embarquée dans cette nouvelle Ligue des Nations.

Mais la défaite 2-1 en Ukraine, rival direct contre la relégation en Ligue B, n'a pas totalement déçu Vladimir Petkovic et Yann Sommer.

'Je suis content avec la performance de mon équipe, a souligné le sélectionneur en conférence de presse. Nous avons appliqué ce que nous avons préparé, en cherchant à être dominant dans les deux phases de jeu, notamment en pressant haut et tous ensemble. Mais il nous a manqué un peu de lucidité, de calme dans les seize derniers mètres.' Avec seulement un véritable tir cadré, le but de Haris Seferovic à la 41e minute, la Suisse a en effet fait preuve de manque de spontanéité.

Pas de nature à inquiéter Petkovic: 'C'est vrai que nous avons peiné pour être dangereux dans les seize derniers mètres, mais nous réussissions à y arriver.' Une analyse partagée par Yann Sommer. Le gardien de l'équipe de Suisse a tout de même relevé que 'l'Ukraine était très compacte, fermant bien les espaces.'

Sommer 'premier coupable' sur le 1-0

Il n'empêche, la Suisse a encaissé deux buts jeudi à Lviv. Et son dernier rempart n'est pas totalement irréprochable. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a été bien contraint de reconnaître son erreur sur l'ouverture du score d'Andryi Yarmolenko. Ce dernier avait pu bien réagir après une frappe d'Oleksandr Tymchyk, relâchée par Sommer.

'Je pense que 95 fois sur 100, cette balle est bloquée, a assumé le gardien. Je suis le premier coupable sur ce but.' Et sur le 2-1, venu d'une frappe d'Oleksandr Zinchenko, pouvait-il faire quelque chose? 'Non', a-t-il assuré.

Ses défenseurs auraient été bien inspirés d'éviter une telle situation, la filière étant particulièrement appréciée par l'Ukraine. Note pour le retour, le 16 novembre prochain. En espérant pour l'équipe de Suisse qu'elle ne soit pas déjà reléguée.

/ATS