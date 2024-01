Un faux Xabi Alonso demande de l'argent sur les réseaux sociaux

La police thaïlandaise a mis en garde les fans de Liverpool contre les escrocs en ligne. Ceux-ci se font passer pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso.

Ce dernier est fortement pressenti pour remplacer Jürgen Klopp à la tête du club anglais cet été.

Le Bureau central d'enquête a demandé aux supporters de se méfier d'un message devenu viral posté sur un compte Instagram par une personne se faisant passer pour l'Espagnol et demandant des dons de 300 bahts (environ 8 euros) pour l'aider à payer son billet d'avion.

'Je suis Xabi Alonso, je serai à la tête de Liverpool la saison prochaine, mais je suis à court d'argent pour mes vols vers Liverpool', dit le message, écrit en thaï.

L'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid fait partie des favoris pour succéder à Klopp, qui a annoncé vendredi à la surprise générale qu'il quitterait le club à la fin de la saison.

'Les fans de Liverpool doivent se calmer. Xabi n'est pas encore le manager, mais il y a déjà un escroc en ligne', peut-on lire dans le communiqué de la police publié dimanche sur Facebook.

La police a déclaré que l'auteur du message - trafiqué pour sembler provenir du compte Instagram officiel d'Alonso - était 'un escroc prétendant être Xabi'.

La Premier League anglaise est extrêmement populaire en Thaïlande et Liverpool est l'une des équipes favorites des Thaïlandais. On trouve des maillots rouges et les écussons du club un peu partout, sur les vêtements, dans les taxis ou les magasins.

/ATS