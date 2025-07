Un grand serviteur du sport suisse s'en est allé

Le sport suisse pleure l’un de ses plus grands serviteurs. Jean-Pierre Egger, qui aurait fêté ses 82 ans ce mercredi 30 juillet, est décédé.

La nouvelle a été divulguée en premier lieu par Jean-Pierre De Vicenzi, le coach de l’équipe de France de basketball vice-championne olympique à Sydney en 2000 et qui avait pu justement compter sur le concours de Jean-Pierre Egger lors de ces Jeux. Elle a ensuite été confirmée par l’Office fédéral du sport (OFSPO)

Multiple Champion de Suisse du lancer du poids et du disque et sélectionné pour les Jeux de Montréal en 1976 et de Moscou en 1980, le Neuchâtelois s’est affirmé comme l’un des entraîneurs les plus reconnus au monde. Il a non seulement emmené Wener Günthör et la Néo-Zélandaise Valerie Adams vers les sommets de 'sa' discipline du lancer du poids.

Mais il a surtout apporté sa science vers d’autres sports, le basketball bien sûr, mais aussi le football avec Sion, Grasshopper et aussi Marseille, la voile avec Alinghi et le saut à skis avec Simon Ammann. Avec son charisme, il n'a cessé avec force de rappeler toutes les vertus de la pratique sportive au quotidien. Jean-Pierre Egger laissera vraiment une trace indélébile dans l'histoire du sport suisse.

