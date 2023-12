Un nouveau défi pour Vincent Cavin

Après avoir œuvré pendant 13 ans avec l’équipe de Suisse, Vincent Cavin s’apprête à relever un défi exaltant. Le Vaudois sera l'un des assistants de Gregg Berhalter, le sélectionneur des Etats-Unis.

Vincent Cavin entamera cette collaboration en janvier prochain lors d’un premier stage en Floride. L’objectif bien sûr sera de bâtir une équipe compétitive pour la Coupe du monde 2026 que les Etats-Unis organiseront conjointement avec le Canada et le Mexique.

'Je suis très heureux et très fier de me lancer dans cette nouvelle aventure, souligne Vincent Cavin dans un communiqué relayé par la Fédération américaine. Il est évident à mes yeux que cette équipe des Etats-Unis dégage une réelle identité et joue avec passion. J’espère apporter ma contribution au développement de l’équipe et je remercie la Fédération américaine de m’offrir une telle opportunité.'

Depuis 2021, Vincent Cavin était l’adjoint de Murat Yakin après avoir figuré dans le staff de Vladimir Petkovic. A 48 ans, il a éprouvé le besoin de donner une nouvelle orientation à sa carrière. La Fédération américaine a vite compris que le Vaudois pouvait apporter avec son bagage un plus indéniable à sa sélection.

/ATS