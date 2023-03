Un nul pour Shaqiri, une deuxième victoire pour Bürki

Comme l'an dernier, Xherdan Shaqiri et Chicago ont dû se contenter d'un nul (1-1) pour lancer leur saison. Le Fire a arraché un point à domicile devant New York City.

Aligné durant l'intégralité de la rencontre, la première officielle qu'il disputait depuis le funeste 6-1 contre le Portugal du 6 décembre dernier avec la Suisse au Qatar, Xherdan Shaqiri a armé le coup franc qui a permis à l'Allemand Fabian Herbers de signer le 1-1 de la 75e minute. A noter que l'ex-Xamaxien et Luganais Maren Haile-Selassie a été introduit à la 64e minute dans les rangs de Chicago.

Si celui de Xherdan Shaqiri l'est pour l'instant en mode mineur, le début de saison de Roman Bürki est tonitruant. Victorieux 3-2 à Austin le week-end dernier, le portier bernois et le St. Louis City SC ont battu Charlotte 3-1. Ce premier match à domicile de la nouvelle franchise s'est déroulé dans une ambiance de folie. Mené au score, St. Louis a renversé la situation grâce à un autogoal pour le 1-1, un penalty pour le 2-1 et une erreur tragique à la relance pour le 3-1. Les 22'500 spectateurs venus au City Park pour cette première à guichets fermés n'en demandaient pas tant.

/ATS